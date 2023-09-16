برلماني : قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في حياة المواطنين

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هذه تعد الزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحافظة بني سويف، وذلك في إطار اهتمامه بالمشروعات التنموية بالمحافظة.



واسترسل خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”:" اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات التنموية داخل المحافظة اثرت بالإيجاب على كل المواطنين بالمحافظة، وقللت من فرصة الإغتراب، وعملت على توفير فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة.

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت عملها في مركزين، هما "مركز ببا، ومركز ناصر"، ونجحت في تحقيق مشروعات تنموية لخدمة كثيرة لخدمة الأهالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل، وغيرها من المشروعات الأخرى.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي، التي اتخذها اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة، وكل ما يخص حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالصحفيين لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وتوفير التدريب اللازم لهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.