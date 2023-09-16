زعيم كوريا الشمالية يحضر عرض باليه الحسناء النائمة في روسيا| فيديو

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عرض باليه "الحسناء النائمة" لمسرح مارينسكي في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

وحسب “روسيا اليوم”، رافق كيم جونج أون السفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليج كوجيمياكو، وعدد من المسؤولين.

ووصل كيم إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في زيارة كانت الأولى منذ عام 2019.

وأجرى الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

ويوم الجمعة، زار مجمعات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في كومسومولسك على الآمور وشاهد عرضا لمقاتلة "سو-35".

من جانبه، أكد الكرملين، الجمعة، أنه لم يتم توقيع "أي اتفاق" خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا منذ الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقررا".