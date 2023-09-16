مودرن فيوتشر بالأحمر وسينجيدا بالازرق في مواجهة الكونفدرالية غداً

عقد اليوم السبت، الإجتماع الفني لمباراة سينجيدا التنزاني ومودرن فيوتشر، في إطار مواجهات دور ال٣٢ من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي فريق سينجيدا التنزاني القميص الأزرق والشورت الازرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الفسفوري كاملاً.

فيما يرتدي فريق مودرن فيوتشر الزي الاحمر كاملاً على أن يرتدي الحراس اللون البرتقالي.

ويحل مودرن فيوتشر غداً الأحد، ضيفاً على سينجيدا التنزاني، في تمام الرابعة عصراً، على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام ، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.