ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على البحر.

وجاءت جلسة التصوير على شاطئ البحر، حيث تقضي ميريهان حسين الإجازة في الساحل الشمالي.

وظهرت ميريهان حسين باطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية كاش مايوه ملون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز ميريهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ميريهان، أغلب الأحيان على الأزياء، والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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