عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

صدى البلد

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر بسىرعة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع  (الآى سى ) بعد اكتشاف عيوب فنية به تسهل عملية اختراقه وسرقة التيار دون كشف عملية السرقة .

سعر تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع 


أوضح مصدر  بالشركة القابضة فى تصريح لصدى البلد أن تكلفة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع بآخر فى هذه الحالة سيكون على حساب الشركة والمواطن إذا لم يكن مر على تركيبه 10 سنوات، حيث يقوم المواطن بدفع نصف ثمنه فقط وهو حوالى 750 جنيها سيتم دفعهم مرة واحدة أو بالتقسيط خلال عملية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع .


وتابع المصدر أنه فى حالة مرور أكثر من عشر سنوات على تركيب عداد الكهرباء مسبوق  من النوع الذى به تلك العيوب الفنية وهو (الآى سى )  سيدفع المواطن ثمن تغييره كاملا وهو حوالى 1475 جنيها، وذلك طبقا  للائحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .

txt

لو ضاع .. خطوات ورسوم استعادة كارت عداد الكهرباء

txt

ماتستناش الكشاف.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء بنفسك


سرقة التيار الكهربائي من العداد

أوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أنه تم إكتشاف سرقة التيار من عدادات  الكهرباء مسبوقة الدفع  عن طريق نزع  غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.

وأضاف أن الطريقة الأخيرة استخدام ريموت كنترول لفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، حيث يتم ذلك عن طريق  تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد.

 

عقوبة سرق التيار الكهربائي 


نصت المادة 70 من قانون الكهرباء  على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.

 

كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

كيفية ضبط الكهرباء للمتلاعبين فى العداد لسرقة التيار 
أوضح مصدر بالكهرباء أنه رغم تعدد  طرق سرقة التيار، إلا  أن الوزارة تقف لهم بالمرصاد وتكشف تلك الطرق ، مؤكدا  أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.


وأشار المصدر إلى أنه يتم أيضا التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر ويتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه تقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد يتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

الكهرباء عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع سرقة التيار الشركة القابضة لكهرباء مصر كارت عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير شديد من الأرصاد.. عواصف رعدية خطيرة تضرب فرنسا

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

من يؤخر صلاة الفجر إلى قبل الشروق.. لا تفعلها في شهر مولد النبي لـ21 سببا

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم باستمرار الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ