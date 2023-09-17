تحذير عاجل لأصحاب هواتف أندرويد.. ثبت هذا التطبيق فورا

حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على تثبيت تطبيق مهم يمكن أن يساعد في الحفاظ على أمان بياناتهم.

وحسب موقع "The Irish Sun"، يعمل تطبيق أندرويد المعروف باسم Google Play Protect، على الحفاظ على أمان هواتف أندرويد وحماية بيانات مستخدميها من البرامج الضارة.

حماية جوجل بلاي

أطلقت Google الأداة التي تطلق عليها اسم Google Play Protect، في عام 2017، وحتى الآن، يمكن لهذه الميزة التحقق من التطبيقات لمعرفة ما إذا كانت آمنة قبل تنزيلها.

ولعل الأهم من ذلك هو أن الأداة يمكنها فحص جهاز أندرويد بالكامل بحثًا عن وجود برامج الضارة، ولكن الآن، وفقًا لأحدث سجل تغييرات في تحديثات نظام جوجل، سيقوم التطبيق بإجراء عمليات فحص في الوقت الفعلي لنظام التشغيل أندرويد.

وهذا يعني أنه يمكن لأداة جوجل أيضا فحص أي تطبيقات خارجية تم تنزيلها خارج متجر Play في وقت التثبيت، وتشمل الوظائف الأخرى للتطبيق إجراء فحوصات السلامة على تطبيقاتك الحالية وإلغاء تنشيط التطبيقات الضارة أو إزالتها.

وفي حال عثرت الأداة على برنامج ضار، فسوف ترسل إليك إشعارات بالإضافة إلى تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي تحاول الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

كيفية تفعيل حماية جوجل بلاي

التطبيق متاح للتنزيل مجانا على متجر Google Play إذا لم يتم تنزيله تلقائيا على جهازك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

أولا: افتح تطبيق متجر Google Play على هاتف أندرويد الخاص بك، ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

ثانيا: انقر على خيار "الإعدادات" Settings، ثم ابحث ضمن قسم "حول" About، لمعرفة ما إذا كان جهازك معتمدا من .Play Protect.

ثالثا: لتشغيله أو إيقاف تشغيله، افتح متجر جوجل بلاي، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي.

رابعا: اضغط على حماية جوجل Play Protect>ثم الإعدادات> ثم قم بتشغيل فحص التطبيقات مع تشغيل Play Protect أو إيقاف تشغيله.