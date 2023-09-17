هدايا للزعيم قبل مغادرته روسيا.. طائرات بدون طيار ودرع واقٍ من الرصاص

تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خمس طائرات بدون طيار وطائرة استطلاع بدون طيار أيضًا وسترة مضادة للرصاص كهدايا من حاكم إقليمي روسي خلال زيارته لروسيا، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان”.

أثارت أول زيارة رسمية لكيم إلى الخارج منذ تفشي جائحة فيروس كورونا مخاوف غربية من أن موسكو وبيونج يانج ستتحديان العقوبات وتبرمان صفقة أسلحة، وفق ما ذكرت وكالة “تاس” الرسمية للأنباء.

والتقى الزعيم أمس، السبت، بوزير الدفاع الروسي في فلاديفوستوك، حيث تفقد أحدث الأسلحة بما في ذلك نظام صاروخي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وذكرت تاس أن "زعيم كوريا تلقى خمس طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز جيران-25 ذات إقلاع عمودي".

وقالت تاس إن حاكم منطقة بريموري، المتاخمة للصين وكوريا الشمالية "عرض على كيم جونج أون مجموعة من وسائل الحماية المضادة للرصاص وملابس خاصة لا يمكن اكتشافها بواسطة الكاميرات الحرارية".

وركزت جولة كيم الممتدة في أقصى شرق روسي، والتي بدأت يوم الثلاثاء، بشكل مكثف على المسائل العسكرية، وجولة في مصنع للطائرات المقاتلة في كومسومولسك

ويعتقد أن موسكو مهتمة بشراء ذخيرة كورية شمالية لمواصلة القتال في أوكرانيا، في حين تريد بيونج يانج مساعدة روسيا في تطوير برنامجها الصاروخي المدان دوليا.

وقال الكرملين إنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق.

والتقى كيم أيضًا بطلاب كوريين شماليين يدرسون في فلاديفوستوك اليوم، الأحد.

وصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الأجواء خلال زيارة كيم بأنها "حماسية ودافئة" وقالت إن "عصرا جديدا من الصداقة والتضامن والتعاون" قد بدأ بين كوريا الشمالية وروسيا.

كما ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الأحد، أن القطار الذي كان على متنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، غادر محطة السكة الحديد في مدينة أرتيوم بأقصى شرق روسيا، مختتما زيارته لروسيا.

وتبلغ المسافة من أرتيوم إلى محطة خاسان على الحدود مع كوريا الشمالية أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا).

