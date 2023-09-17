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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حضري جديد .. النصر يضم حارس بتروجيت رسميا

أحمد نعمين
أحمد نعمين

تعاقد نادي النصر بقيادة أشرف توفيق  مع أحمد نعمين الشهير بالحضري حارس مرمي بتروجيت رسميا ، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب.

وانضم أحمد نعمين لصفوف النصر بناء على اقتناع اشرف توفيق بقدرات اللاعب الذي يشغل مركز خط الوسط المدافع.

ووقع نعمين للنصر في صفقة انتقال حر في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

أحمد نعمين الشهير بالحضري من مواليد 2001 بدأ مسيرته مع الكرة في صفوف الناشئين بنادي بتروجيت وتم تصعيده للفريق الأول موسم ٢٠١٨ بالدوري الممتاز.

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النصر يدعم صفوفه بصفقات سوبر 

وأعلن النصر عن تعاقده مع إسلام عادل الظهير الأيمن لفريق بورتو السويس ومحمد بديع لاعب منتخب السويس وإبراهيم يحيي لاعب انبي وزد اف سي.

ويخوض فريق النصر مباراة ودية يوم الاثنين مع الألومنيوم ، وكان النصر قد فاز على مكادي بأربعة أهداف لهدف كما فاز على غزل المحلة بهدف دون رد وتعادل مع القناة 2/2 وديا.

النصر احمد نعمين بتروجيت القسم الثاني رحيم عبدالحق بورتو السويس

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