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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 326ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 01ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9ر1 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 66ر0 في المائة ليبلغ مستوى 82ر19668 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 
/إيجي إكس 70/ بنسبة 4ر0 في المائة ليبلغ مستوى 39ر3854 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 58ر0 في المائة ليبلغ مستوى 36ر5682 نقطة.

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