نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. مفاجأة في الحد الأدنى للقبول بكيلة التمريض وبشرى لطلاب الصعيد

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وذلك القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق ٧٢١٣٠.

وجاءت نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الخاصة بـ كلية التمريض

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة

89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط

89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط

وأضاف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة وهي

فصول كلية التمريض بنات دمياط

فصول كلية التمريض بنات أسيوط

فصول كلية الهندسة بنات قنا

فصول كلية زراعة بنات القاهرة

فصول كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة إسلامية.

وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر لكليات الهندسة، النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول كالتالي.

91.23 كلية الهندسة للبنين بالقاهرة

كلية الهندسة للبنات بالقاهرة

90.15 كلية الهندسة للبنين بقنا

90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا

تنسيق جامعة الأزهر 2023

الحد الأدني بكليات الطب بنين وبنات القاهرة: 96،15%

طب بنين وبنات دمياط: 95،38%

طب بنين وبنات أسيوط: 94،77%

كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة: 91،23%

كلية الهندسة بنين قنا: 90،15%

كلية الهندسة بنات قنا كلية مستحدثة لأول مرة: 90،92%

كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة: 93:54%

كلية الصيدلة بنين وبنات أسيوط: 92،77%

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 94:62%

كلية طب الأسنان بنين أسيوط: 94:31%