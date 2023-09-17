الشيخ محمود عويس: الرضا بقضاء الله وحمده بالسراء والضراء يجعل الإنسان مطمئنا

أكد الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن كثيرا من الشباب، يكون لديه أعراض الإكتئاب، عند التأخر في عمل ما، أو مصلحة أو حتى في الزواج، مشيرا إلى أن الشباب عليه أن يلجأ إلى القرأن الكريم والسنة النبوية.

قال الشيخ محمود عويس، خلال لقاء له لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الله سبحانه وتعالى قال إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ"، فالله سبحانه وتعالى في تلك الأية شبة الدنيا بالماء، لأن الماء متغير والدنيا متغيرة ولا تبقى على حال واحد فقط.

الإبتلاءات التي يتعرض لها الإنسان

الله سبحانه وتعالى قال “لقد خلقنا الإنسان في كبد”، مؤكدا أن الدنيا دار شقاء وتعب، مؤكدا ان الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وحمده في السراء والضراء، يجعل الإنسان مطمئن، حتى في الإبتلاءات التي يتعرض لها الإنسان.