من 1200 لـ 4000 جنيه.. 7 زيادات بالأجور في عهد الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت خلال جولة في محافظة بني سويف، عن عدد من الملفات التي تتعلق باستراتيجية الدولة، وما تنفذه من مشروعات، إضافة إلى عدد من القضايا التي تشغل المواطنين في حياتهم اليومية.

الرئيس السيسي والأجور

وأثرت الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل كبير على المواطن المصري محدود الدخل، فيما أدركت القيادة السياسية من جانبها حجم التحديات التي تواجه المواطن، ووجه الرئيس السيسي، السبت، الحكومة الموسسات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، أن صوت المصريين يصل إلى مسامعه، وأن أحلامهم هي ذاتها أحلامه، وآمالهم لا تختلف عن آماله، موجها بالقرارات التالية:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وتأتي الزيادة في الأجور التي وجه بها الرئيس على هامش زيارته قرية سدس الأمراء بمركز ببا التابع لمحافظة بني سويف، للمرة السابعة على التوالي منذ 2017، حيث وجاءت الزيادات السابقة، كالتالي:

زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017.

زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه.

الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه.

الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه.

الزيادة السابعة في سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 4000 جنيه.

موعد تطبيق رفع الأجور

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة.

وأضاف الشافعي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزيادة قد تكون كافية لبعض الفئات وغير كافية لفئات أخرى، وتخص الزيادة فئات محددة من المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجها من الحكومة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.

وتابع: تمثل المشكلة الأساسية في أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم التحكم في الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقمية وتغليظ العقوبات على المحتكرين للسلع على حساب مصلحة المواطن، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الإنفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.

من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال إن الرئيس السيسي يهتم بالأسرة المصرية والتخفيف عن المواطن المصري رب الأسرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تمثل في زيادة الرواتب أكثر من عدة مرات والذى عمل على تقليص الإنفاق، ويعد قرار زيادة الأجور منذ 2016 جني ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية والتي أثرت بشكل إيجابي في حياة المواطن بعد رفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور استهدف كل فئات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة لأنهم يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، أما بالنسبة للقطاع العام تختص بهم وزارات أخرى، والقطاع الخاص يتبع المجلس القومي للأجور، وبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام تتشاور لجنة القوى العاملة مع مختصين حول هذا الأمر ، والقطاع الخاص يعقد اجتماع المجلس القومي للأجور مع أصحاب الأعمال يتم على أساسه تحديد الحد الأدنى للأجور.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف إبتداءً من تأكيده على أن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، كان وراء دعوته للحوار الوطني، والتي جمعت النسيج المصري بكل عناصره.

ووجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس على وصفه الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها مشجعة على الاستمرار فيه، مما جعل استجابة سيادته لها فورية، وتوجيه الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.

كما ينظر المجلس بكل التقدير للقرارات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها الرئيس من بني سويف، والتي من شأنها تخفيف أعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة يمر بها العالم وتمر بها مصر، والتي تدل كذلك على أن أصوات المصريين مسموعة ومحل عناية بالتعاطي الإيجابي المسؤول، وأنه بتكاتف جميع مكونات المجتمع المصري والعمل والصبر يمكن التغلب على كل حدث أو موقف تمر به بلدنا وشعبنا.