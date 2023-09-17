المستشار الألماني يعلن شرط بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن شرط بدء محادثات السلام بين موسكو وكييف هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف شولتس، في المؤتمر الفيدرالي لنقابة “فيردي” العمالية، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في ألمانيا: "الشرط هو أن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سحب القوات.. وهذا شرط المفاوضات".

ووصف المستشار الألماني الدعوات لإجراء محادثات سلام بأنها "ساخرة".

وأضاف: “هذه تصريحات ساخرة للغاية، تقول لدولة توجد على أراضيها دبابات من دولة أخرى أن تتفاوض ولا تدافع عن نفسها”.