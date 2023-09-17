أحمد موسى: أعداء الوطن يحاولون تكرار سيناريو الفوضى ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان هناك حملات تشويه ضد الدولة ومؤسساتها قبل عام 2011.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم ترويج شائعات وأكاذيب ضد الدولة المصرية لإثارة الفوضى قبل عام 2011"، لافتا إلى أن "أعداء الوطن يحاولون تكرار سيناريو الفوضى ضد الدولة مرة أخرى".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، أن "هذه الفئة ليست مصلحتهم مصر، بل يدعمون جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى مرة أخرى"، موضحا "أعداء الوطن يستهدفون مصلحتهم الشخصية ولا يهتمون بالدولة".

وتابع "الرئيس السيسي وقت يناير كانت لديه معلومات شاملة عن الدولة عندما كان مديرا للمخابرات الحربية"، منوها بأن "أعداء الوطن لا يريدون استقرار الدولة ويدعمون جماعة الإخوان، ويحصلون على المال مقابل بث الأكاذيب والشائعات".

واستطرد "الرئيس السيسي أكد أن التحديات التي تواجه الدولة كثيرة"، مختتما "الدولة نفذت مشروعات خدمية عملاقة إلى جانب زيادة المرتبات.. ولدينا مشاكل ونعترف بها ولدينا مشروعات عملاقة لخدمة المواطنين".