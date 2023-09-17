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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب عربية كوري بـ 120 ألف جنيه

اركب عربية كوري ..
اركب عربية كوري .. دايو جوليت موديل 1999

استطاع الصانع الكوري أن يقدم مجموعة من السيارات القوية والمتنوعة داخل الشارع المصري، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية وسعرها الاقتصادي، بالاضافة إلى اسعار قطع غيارها المناسبة وسهولة الصيانة مقارنة ببعض الطرازات الاخرى.

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وتعتبر شركة دايو واحدة من ابرز مصنعي السيارات الكورية التي انطلقت داخل السوق المصري، حيث تنوعت تصميماتها بين فئة السيدان والهاتشباك ومنها النسخة الشبابية "جوليت"، والتي تمتعت بشعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها المميز، إلى جانب تقنيات الصانع الكوري الجنوبي.

اركب عربية كوري .. دايو جوليت موديل 1999

وظهرت السيارة دايو جوليت عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا، وتنتمي هذه النسخة إلى موديلات 1999، وتشير البيانات أنها قطعت مسافة إجمالية قدرها 270 الف كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها باللون الفضي.

اركب عربية كوري .. دايو جوليت موديل 1999

وتأتي السيارة دايو جوليت موديل 1999 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بطلاء خارجي محدث، مع اطارات وجنوط سبور مقاس 14 بوصة، واضاءة نهارية، بالاضافة إلى وجود كاميرا خلفية، مع التأكيد على سلامة السيارة من الداخل، ووجود بطارية جديدة.

اركب عربية كوري .. دايو جوليت موديل 1999

وتشير البيانات الخاصة بهذه النسخة بعمل جميع الصيانات الدورية والتي تشمل تغيير السيور والزيوت والبوجيهات، إلى جانب تمتعها بنظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB، وعجلة قيادة باور، وريموت كنترول للتحكم، ونوافذ كهربائية، وسنتر لوك، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "دفع أمامي".

اركب عربية كوري .. دايو جوليت موديل 1999

سعر السيارة دايو جوليت موديل 1999 

 

تقدم السيارة دايو جوليت موديل 1999 والتي نتحدث عنها بقيمة سعرية قدرها 120 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع الفحص الفني الجيد قبل الشراء.

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