رئيس السكة الحديد: افتتاح محطة بشتيل..وإطلاق خدمة "ليموزين" لركاب القطارات .. الشهر المقبل

حل المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، ضيفا ببرنامج "مصر جديدة" والمذاع عبر قناة اي تي سي، للحديث عن تطورات السكة الحديد ومحطة بشتيل.

ونرصد لكم أبرز تصريحاته:

تستوعب 250 ألف راكب يوميا.. السكة الحديد تعلن افتتاح محطة بشتيل باحتفالات أكتوبر



أكد المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، أن افتتاح محطة بشتيل سيتم خلال احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة ان محطة بشتيل إضافة وليست بديلا عن المحطات الموجودة، لافتا إلي المحطة تستوعب 250 ألف راكب يومياً وتشمل مول وجراجات منها واحد يسع 1000 سيارة، فضلا عن أن محطة بشتيل تعد محطة ذكية لان التحكم في كافة أجهزة المحطة إلكترونياً، ويتم التحكم في كافة البوابات إلكترونياً .

وأشار إلي أن المحطة هي محطة صعيد مصر ، وتربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، بعض القطارات ستنتهي في محطة بشتيل منها قطارات النوم .

واضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن محطة بشتيل تتميز بوجودها في مكان به كافة المواصلات، وسيتم إنشاء مدينة سكنية كاملة بجوار المحطة، لافتا إلي أن بشتيل هي تغيير لثقافة السفر لأنها ستكون بمثابة مكان للتسوق.

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف عقوبة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الجرائم المرتكبة في مجال السكك الحديد يتم محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم العسكرية، وذلك لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أثناء مشاركته في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية انجي انور على قناة اي تي سي أن هناك غرامات تفرض على السلوكيات الخاطئة داخل القطارات مثل التدخين أو التسبب في تلف أي جزء من ممتلكات السكة الحديد أو الكتابة على القطارات، وفي حالة ارتكاب أي من هذه السلوكيات الخاطئة، يتم تحرير محضر ضد المرتكب وتقديمه إلى النيابة، حيث يمكن أن يتم حبسه.

وأشار إلى أن جميع القطارات مجهزة بأحدث وسائل المراقبة مثل الكاميرات، مما يجعل من الممكن توثيق أي مخالفة تحدث داخل القطارات، لافتا أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بأمان القطارات مثل استخدام الفرامل الطارئة دون سبب مشروع، يتم محاكمة المرتكب عسكرياً ويمكن أن يواجه عقوبة السجن.

وأشار إلى أن غرامة عبور السكة الحديد تصل إلى 150 جنيهًا ويتم توقيعها على المخالف فورًا، لافتا إلي أن جرائم السكة الحديد تُعرض أمام المحاكم العسكرية لسرعة اتخاذ الإجراءات، مما يضمن تنفيذ العقوبات بسرعة، وأنه من المستحيل للمخالفين الهروب من دفع ثمن التذكرة بالإضافة إلى الغرامات المفروضة عليهم.

رئيس هيئة السكة الحديد:إطلاق خدمة "ليموزين" لركاب القطارات .. الشهر المقبل

كشف المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، عن إطلاق هيئة السكة الحديد لعدد من الخدمات الجديدة لركاب القطارات، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة "الليموزين" التي ستبدأ في تقديمها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” والمذاع عبر قناة “ أي تي سي”، إلى أن هذه الخدمات تشمل أيضًا حمل الأمتعة وحفظها والأمانات، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني لهيئة السكة الحديد وتوفير تطبيق خاص يمكن من خلاله حجز التذاكر.

وأضاف أن هناك العديد من الخدمات الأخرى، بما في ذلك خدمة الكرت التي تسمح لحاملها بتفعيل الكيو آر والاستفادة من الخصومات والامتيازات المتاحة، وشدد على نجاح الهيئة في القضاء على السوق السوداء ووضع أنظمة تنظم عملية شراء التذاكر، خاصة في أيام العيد حيث يتم تحديد الحد الأقصى لعدد التذاكر التي يمكن للفرد شراؤها.