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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. الحزن يخيم على الوسط بعد وفاة أشرف مصيلحي.. ومحمد فؤاد يعلن وفاة شقيقه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.. 
 

آخرهم أشرف مصيلحي.. نجوم فارقوا الحياة فى عز شبابهم

 

شهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة فقدان الكثير من النجوم فى عز شبابهم، وكان أخرهم الفنان أشرف مصيلحي الذى وافته المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ49 عاما.
 

بدون قميص وسلسلة دهب.. إطلالة غريبة لمحمد رمضان ونيقولا معوض فى الموريكس دور

 

كرم مساء أمس الأحد الفنان محمد رمضان كأفضل فنان عربي عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة خلال فعاليات الدورة الجديدة من جائزة الموريكس دور. 

 

إطلالة محمد رمضان

وظهر رمضان خلال الحفل بإطلالة ولوك غريب حيث أعتمد الظهور بالشعر الأصفر بالإضافة إلى ارتدائه بدلة حمراء غير كلاسيكية مفتوحه الصدر وسلسلة ذهب وهو ما نال استغراب الجميع خلال الحفل بسبب تلك الإطلالة الغريبة.
 

تعرف على موعد ومكان جنازة شقيق محمد فؤاد

 

كشف إبراهيم فؤاد نجل شقيق محمد فؤاد عن موعد ومكان جنازة والده الذى وافته المنية مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب إبراهيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم، ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون "

 

 

وأضاف: انتقل الى رحمة الله تعالى، والدي الغالي ( عبدالحميد فؤاد عبدالحميد )، اللهم إغفر له وأرحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد أنس بن مالك، والعزاء اليوم بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي المعادي.
 

 

مع السلامة يا أشرف| الحزن يخيم على الوسط الفني وأصدقاء أشرف مصيلحي يودعونه بهذه الكلمات

 

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة الفنان أشرف مصيلحي مساء الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفور إعلان الوفاة حرص عدد كبير من نجوم الفن وأصدقائه على توديه بكلمات مؤثرة، حيث تحولت صفحات النجوم على السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، لتوديع صديقهم.

محمد رمضان يحصد جائزة أحسن ممثل عربي بجائزة موريكس دور

 

حصد النجم محمد رمضان، على جائزة أحسن ممثل عربي في "موريكس دور" المقامة في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة". 

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور. 

وأضاف محمد رمضان، أن موريكس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

 

 

أنت اللي استفزتني.. تفاصيل الصلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي

 

كرم مهرجان الموريكس دور مساء أمس الأحد الفنان محمد رمضان كأفضل فنان عربي عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة فى موسم رمضان 2023.

 

وشهد حفل الموريكس دور خلال هذه الدورة جلسة صلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وذلك بعد مبادرة من اللبناني جمال فياض.

وفوجئت نوال الزغبي خلال تكريمها صعود محمد رمضان وسط ذهول من الحضور وقام باحتضانها وتقبيلها، فيما شرحت نوال سبب تصريحاتها السابقة بأنها لا تعرف فنان بإسم محمد رمضان قائلة: أنت اللى استفزتني علشان كدة قولت ماعرفكش وهو في حد ماعرفكش ؟.
 

تعرف على موعد إقامة عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

 

أعلنت أسرة الفنان الراحل  أشرف مصيلحي أن يوم الثلاثاء القادم موعدا لإقامة العزاء بمسجد المشير طنطاوي.

ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد ظهر اليوم الأثنين بمسجد المشير.
 

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