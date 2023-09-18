الولايات المتحدة تصدم أوكرانيا بشأن إرسال صواريخ كروز بعيدة المدي إليها

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة لم تقرر بعد إرسال صواريخ باليستية تكتيكية من طراز ATACMS القادرة على ضرب أهداف تصل إلى 300 كيلومتر، إلى أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ديلي تلجراف: "لقد جرت محادثة طويلة في الولايات المتحدة حول صواريخ كروز بعيدة المدى ATACMS"، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وتابع كيربي: "لم يقل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسمح بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، لكنه لا يزال يريد أن تقوم الوكالات المشتركة - وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي - التفكير في إرسال صواريخ ATACMS".

وفي 15 سبتمبر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس شحن صواريخ ATACMS إلى كييف هذا الخريف، ولكن القرار النهائي يجب أن يتخذه بايدن.

وأفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادره أيضًا، أن واشنطن لا تخطط للإعلان عن شحن صواريخ ATACMS إلى كييف خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن في 21 سبتمبر الجاري.