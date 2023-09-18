66 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-9-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 121 و 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 123 و 128 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 131 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 22.5 و 26.5 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 14.5 و 15.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 9.5 و 10.25 جنيه.



