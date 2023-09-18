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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

66 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-9-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء  65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيهات للكيلو.

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أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 121 و 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 123 و 128 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 131 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 22.5 و 26.5 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 14.5 و 15.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 9.5 و 10.25 جنيه.


 

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