حبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. التموين توضح عقوبات التلاعب في الأسعار|فيديو

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشون الرقابة بوزارة التموين، إن الرقابة لها دور كبير في إستقرار الأسعار، مؤكداً أن هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار بمنتهى الحسم و الحزم.

التموين توضح عقوبات التلاعب بالأسعار

وأضاف "أبو الفضل" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار ، مؤكداً أن التلاعب بأسعار السلع عقوبتها الحبس ، و غرامة تتراوح من 50 ألف إلى 2 مليون جنية.

التموين:يجب أن يتحلى التجار و المصنعين بالضمير في المقام الأول



وأشار مدير عام الإدارة العامة لشون الرقابة بوزارة التموين، إلى أن عدم إعطاء فاتورة ضريبية غرامته تتراوح من 30 ألفاً إلى مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يجب أن يتحلى التجار و المصنعين بالضمير في المقام الأول .

ولفت مدير عام الإدارة العامة لشون الرقابة بوزارة التموين إلى أن 80 % من المنتجات داخل معرض أهلاً مدارس مصرية 100%، لافتاً إلى أن المصنوعات الجلدية المصرية يتم تصديرها للخارج نظراً لجودتها العالية.

