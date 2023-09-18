تراجع مؤشر البورصة الرئيسي تحت ضغط عمليات بيع الأسهم القيادية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع المؤشر الرئيسي منفردا تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهكا مقيدة بالبورصة بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 19629 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 23711 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 8213 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3860 نقطة.