عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو خليل يوقف التصوير لحظة عبور قطار في محطة بشتيل

صدى البلد

أوقف الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، التصوير خلال عبور قطار صغير بـمحطة بشتيل كان يحمل بعض البضائع.

تم عرض حلقة خاصة من برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، حيث تم استكشاف محطة قطارات الصعيد بشتيل في منطقة صعيد مصر. 

تم في هذه الحلقة جولة داخل المحطة لاستعراض العديد من التفاصيل والمرافق المتاحة بها. تم عرض جراجات السيارات ذات الطوابق المتعددة ومحطة السيارات السفلية، بالإضافة إلى سكن السائقين والفنيين ورامبات القطارات.

وتم أيضًا استعراض عملية إعادة ملء خزانات القطارات وأعمال تنظيم القطارات على الرصيف بحيث لا تضطر القطارات للدخول إلى أماكن التخزين. تم أيضًا عرض شبابيك التذاكر وشاشات المحطات التي تمكن الركاب من حجز التذاكر والدفع من خلالها، بالإضافة إلى خدمة تاكسي مشابهة لتاكسي المطار.

وتم التركيز أيضًا على وجود العديد من الخدمات في المحطة مثل البنوك ومحلات التسوق والسلالم الكهربائية. وتم إجراء لقاءات مع العمال والفنيين والمهندسين الذين عملوا في المحطة منذ 3 سنوات، بما في ذلك بعضهم من أهالي الصعيد، لمعرفة تجربتهم ومشاركتهم في تطوير المحطة.

 

برنامج من مصر السلالم الكهربائية جراجات السيارات بشتيل محطة بشتيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

ترشيحاتنا

الهجرة : تخفيضات تذاكر الطيران 216 يومًا للمصريين بالخارج في 4 دول

الشرطة الإسبانية تعتقل 3 لاعبين من ريال مدريد لهذا السبب.. فيديوجراف

رئيس حزب المصريين يعلن دعم أعضائه بالإجماع لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل.. المؤبد لـ تامر المسعودي في قضية التخابر مع ليبيا

قواعد واشتراطات البناء | تكليف عاجل من رئيس الوزراء

الوزراء: 171 إجراءً مُنفذا ومستقبليا لدعم القطاع الخاص وتمكينه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ