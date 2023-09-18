عمرو خليل يوقف التصوير لحظة عبور قطار في محطة بشتيل

أوقف الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، التصوير خلال عبور قطار صغير بـمحطة بشتيل كان يحمل بعض البضائع.

تم عرض حلقة خاصة من برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، حيث تم استكشاف محطة قطارات الصعيد بشتيل في منطقة صعيد مصر.

تم في هذه الحلقة جولة داخل المحطة لاستعراض العديد من التفاصيل والمرافق المتاحة بها. تم عرض جراجات السيارات ذات الطوابق المتعددة ومحطة السيارات السفلية، بالإضافة إلى سكن السائقين والفنيين ورامبات القطارات.

وتم أيضًا استعراض عملية إعادة ملء خزانات القطارات وأعمال تنظيم القطارات على الرصيف بحيث لا تضطر القطارات للدخول إلى أماكن التخزين. تم أيضًا عرض شبابيك التذاكر وشاشات المحطات التي تمكن الركاب من حجز التذاكر والدفع من خلالها، بالإضافة إلى خدمة تاكسي مشابهة لتاكسي المطار.

وتم التركيز أيضًا على وجود العديد من الخدمات في المحطة مثل البنوك ومحلات التسوق والسلالم الكهربائية. وتم إجراء لقاءات مع العمال والفنيين والمهندسين الذين عملوا في المحطة منذ 3 سنوات، بما في ذلك بعضهم من أهالي الصعيد، لمعرفة تجربتهم ومشاركتهم في تطوير المحطة.