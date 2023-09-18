اتحاد عمال مصر يناشد الرئيس السيسي الترشح لفترة جديدة

ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وذكر الاتحاد -في بيان له اليوم- إنه في إطار الدور الهام والحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بالجمهورية الجديدة، يتقدم الاتحاد ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف أنه من أجل استمرار بناء الدولة الحديثة، من اجل الامن والأمان والاستقرار ، من اجل استمرار الدور الريادي للجمهورية الجديدة في المنطقة، من اجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من اجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من اجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من اجل استمرار بناء ما بدأناه سويا يا فخامة الرئيس . نناشدك استكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.