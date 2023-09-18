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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: وزير الأوقاف أعاد للمساجد مكانتها وجمالها بحلقات العلم والذكر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة الأحد 17/ 9/ 2023م بعنوان: "عالمية الرسالة المحمدية".

وحاضر في اللقاء، الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد الجزار مبتهلا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، و الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات الفرعية، والشيخ أحمد قاعود مدير إدارة وسط القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي كلمته أكد الدكتور خالد صلاح الدين أن رسالة نبينا (صلى الله عليه وسلم) عالمية لا يحويها مكان ولا يخصها زمان بعينه، وإنما جاءت لهداية البشر جميعًا على اختلاف ألوانهم وألسنتهم قال (سبحانه): "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا".

وأوضح، أن رسالة نبينا (صلى الله عليه وسلم) كلها رحمة للعالمين قال (سبحانه): "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، وأن حياته (صلى الله عليه وسلم) كلها اشتملت على العديد من المواقف التي تحمل الرحمة، والسماحة، واليسر، ونشر القيم النبيلة. 

وفي كلمته قدم الشيخ خالد الجندي الشكر لوزير الأوقاف، منوها أنه أعاد للمساجد مكانتها وجمالها بحلقات العلم، ومجالس الذكر، ومدارسة العلم والالتفاف حول كتاب الله (عز وجل)، مشيرًا إلى أن سورة الفاتحة لخصت  مضمون الكتاب العزيز، وجميع مقاصد القرآن الكريم في سبع آيات، حيث بينت عالمية الرسالة، وعلاقة الخلق بخالقهم بوجوب توحيده بحمده، وشكره، وشمول رحمته، وسيادة ملكه لشئون الدنيا والآخرة.

كما بين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين، والرحمة صفة من صفات الله (عز وجل)، ومن عظيم رحمة الله (سبحانه) أنه أرسل محمدًا (صلى الله عليه وسلم) رحمة للبشرية كلها، فكان الرسول الرحمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور قال (سبحانه): "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، مضيفًا أن الإسلام جاءت هدايته شاملة لجميع مناحي الحياة ومعالجة كل القضايا.

وأضاف أنه جاء شاملًا وكاملًا، وخالدًا لا يختص بزمان دون زمان، ولا بقطر دون غيره، ولا بخلق دون سواهم، ومما يؤكد عالمية هذا الدين خطاب القرآن الكريم إلى الناس جميعًا ،  فخطاباته وتوجيهاته تعم الناس كافة قال (سبحانه): "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".

الحسين القاهرة الرسالة المحمدية الأوقاف

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