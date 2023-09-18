العاصمة الإدارية تستعد للطرح الأول بالبورصة خلال مطلع عام 2024

تخطط مصر لطرح ما بين 5 و10 بالمئة من أسهم الشركة التي تبني عاصمتها الجديدة، الواقعة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة بحلول الربع الثاني من 2024، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين.

ووفقا لما نشرته رويترز، تم طرح فكرة بيع أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المملوكة الآن بنسبة 51٪ للجيش المصري و49٪ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة، لأول مرة منذ عامين.

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرق نيوز: "قد لا نتمكن من طرح جزء من الأسهم قبل نهاية العام الجاري. وأضاف: نحن نتحدث عن طرح من 5% إلى 10% من أسهم الشركة. وأكد أنه يعتقد أن توقيت الطرح قد يتأخر إلى الربع الأول أو الثاني من العام المقبل."

لم يذكر عباس تقديرا لقيمة الطرح. ووفقا لما نشرته رويترز، كان سلفه أحمد زكي عابدين قد قدر عام 2019 أن المشروع يحتاج إلى تمويل بنحو 58 مليار دولار.

جدير باىلذكر أن البورصة لديها متطلبات معينة فيما يتعلق بالقوائم المالية، وهيكل مجلس الإدارة، وجميع الإجراءات، حتى يتم إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية. وفي هذا الصدد، قال عباس، لدينا واحد من أكبر المحاسبين الذين يراجعون ميزانية الشركة.

تبلغ مساحة المرحلة الأولى للعاصمة حوالي 168 كيلومترا مربعا، وتحتوي على الوزارات والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي والحي المالي، بالإضافة إلى مسجد كبير وكاتدرائية.

بشر عباس أن الحياة بدأت تدب في شرايين العاصمة الإدارية الجديدة، بعد التأخيرات التي حدثت خلال البناء. وقال "لقد انتقلت الحكومة بأكملها الآن إلى الحي الحكومي الجديد وتدير البلاد من هناك. وسينتقل البرلمان إلى هناك بحلول أكتوبر".