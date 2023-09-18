عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحد نجوم الزمن الجميل.. نادي كفر الشيخ ينعى شيخ المدربين فاروق هيكل

الكابتن فاروق هيكل
الكابتن فاروق هيكل

نعى مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن فاروق هيكل، المدير الفني الأسبق، وأحد نجوم الزمن الجميل بالنادي، والذي وافته المنية مساء اليوم، عقب رحلة صراع مع المرض.

رئيس جامعة المنوفية الأسبق يناقش رسالة ماجستير بـ «تجارة كفر الشيخ».. صور

حرفتك صنعتك.. 20 شابا وفتاة يشاركون في ورشة «الأركت» بكفر الشيخ| صور

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي كفر الشيخ الرياضي نعياً للكابتن الراحل فاروق هيكل: «يتقدم مجلس إدارة نادي كفر الشيخ بخالص العزاء في وفاة المغفور له الكابتن فاروق هيكل نجم من نجوم الزمن الجميل بالنادي وأخرج العديد من اللاعبين السابقين وتاريخ طويل في نادي كفر الشيخ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

جدير بالذكر أن الكابتن فاروق هيكل، صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء مع نادي كفر الشيخ الرياضي، منذ أن كان أبرز نجومه، وحتى توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وكان يطلق عليه «شيخ المدربين».

الزمن الجميل الصفحة الرسمية المدير الفني الأسبق المدير الفني المدربين اللاعبين القيادة الفنية صراع مع المرض شيخ المدربين مجلس إدارة نادى كفر الشيخ نجوم الزمن الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

حرفتك صنعتك.. 20 شابا وفتاة يشاركون في ورشة «الأركت» بكفر الشيخ| صور

فاصلة.. أول برنامج تدريبي لتأهيل المقبلين على التقاعد بالجهاز الإداري بكفر الشيخ

رئيس جامعة المنوفية الأسبق يناقش رسالة ماجستير بـ «تجارة كفر الشيخ».. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا لحضور مناقشة رسالة دكتوراه.. صور

«الأتوبيس الطائر» يفاجئ المدارس للاطمئنان على استعدادات العام الجديد بكفر الشيخ

كفر الشيخ.. صيانة أكشاك الكهرباء وإصلاح خط مياه وتهذيب الأشجار في بيلا

محافظ كفرالشيخ يفتتح «دكان الفرحة» لتوزيع 20 ألف قطعة ملابس ومستلزمات مدرسية

8 مساجد بـ كفر الشيخ تحصل على شهادة ضمان الجودة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

هل يجوز تقديم الصغار للإمامة لتشجيعهم على الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

فتح الله: الفوز على البنك الأهلي بداية قوية.. وهدفنا التواجد بمركز جيد

لا يسمع ولا يتكلم ولكن يقرأ القرآن بطريقة رائعة.. «عبدالكريم» يدهش عمرو الليثي

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ