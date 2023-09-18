أحد نجوم الزمن الجميل.. نادي كفر الشيخ ينعى شيخ المدربين فاروق هيكل

نعى مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن فاروق هيكل، المدير الفني الأسبق، وأحد نجوم الزمن الجميل بالنادي، والذي وافته المنية مساء اليوم، عقب رحلة صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي كفر الشيخ الرياضي نعياً للكابتن الراحل فاروق هيكل: «يتقدم مجلس إدارة نادي كفر الشيخ بخالص العزاء في وفاة المغفور له الكابتن فاروق هيكل نجم من نجوم الزمن الجميل بالنادي وأخرج العديد من اللاعبين السابقين وتاريخ طويل في نادي كفر الشيخ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

جدير بالذكر أن الكابتن فاروق هيكل، صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء مع نادي كفر الشيخ الرياضي، منذ أن كان أبرز نجومه، وحتى توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وكان يطلق عليه «شيخ المدربين».