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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء تشميت العاطس للأطفال.. ماذا يقولون وكيف نرد عليهم؟

دعاء تشميت العاطس
دعاء تشميت العاطس للاطفال

ورد عن عبدالله بن أحمد عن الحسن، أنه سئل عن دعاء تشميت العاطس للاطفال، حين يعطس الصبي الصغير، فقال: يقال له "بورك فيك".

دعاء تشميت العاطس للاطفال

ويقال هذا الدعاء للطفل الصغير إذا عطس، إذا كان لا يفهم قول "الحمدلله" ولا قول "يهديكم الله ويصلح بالكم"، فنقول له دعاء تشميت العاطس للاطفال، وهو "بورك فيك".

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وأوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  حكم تشميت العاطس قائلا: التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة.

واستشهد أمين الفتوى، في إجابته على سؤال: هل تشميت العاطس واجب، بما ما رواه أبو هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم-، قال: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله»، أخرجه البخاري في صحيحه.

لماذا نقول يرحمكم الله بعد العطس

وأشار إلى أن العلماء اتفقوا على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله فيقول: "الحمد لله"، ولو زاد: "رب العالمين" كان أحسن كفعل ابن مسعود، ولو قال: "الحمد لله على كل حال" كان أفضل كفعل ابن عمر، وقيل: يقول: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" كفعل غيرهما، وأن يقال المسلم لأخيه العاطس: "يرحمك الله"، فيرد عليه العاطس بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم".

وذلك لما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم"، أخرجه البخاري في صحيحه.

ماذا نقول بعد العطس

وردت عدة ألفاظ يستحب قولها بعد العطس، وهي:
الْحَمْدُ لِلَّهِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

أما عن ألفاظ التشميت، فقد وردت ألفاظ التشميت على أوجه متنوعة:
يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.
يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.
عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله .
يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ .

دعاء تشميت العاطس للاطفال تشميت العاطس ماذا نقول بعد العطس

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