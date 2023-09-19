مهددة بالانقراض.. غواصون يرصدون ظهور سمكة نابليون في مرسى علم

رصد عدد من الغطاسين في منطقة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، ظهور سمكة نابليون المهددة بالانقراض، حيث التقطوا صورا تذكارية مع هذه السمكة الشهيرة.

تُعتبر سمكة "نابليون" من أشهر وأكثر الأسماك جاذبيةً للسائحين الذين يمارسون رياضة الغوص والأنشطة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

وانخفضت أعداد هذه السمكة في مناطق الغوص التي كانت تتواجد بها؛ بسبب ممارسات بشرية وبيئية غير ملائمة، كما أنها بسبب حجمها الكبير وحركتها البطيئة؛ أصبح غيابها ملفتًا للنظر في المناطق القريبة من الشعاب المرجانية.

وتُعرف السمكة بلقب "نابليون"؛ نظرًا لوجود سنام على رأسها يشبه قبعة الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت، ويزداد حجم هذا السنام مع تقدم عمر السمكة، وقد تم إدراجها في النشرة الحمراء التي تصدرها المنظمة الدولية لحماية وصون الطبيعة والبيئة، ككائن بحري مهدد بالانقراض.

وتمسك الغطاسون بهذا الاكتشاف، كمؤشر مهم على ضرورة حماية بيئة البحر الأحمر، والحفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة.