عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون روسيا وكوريا الشمالية يثير الرعب في واشنطن وسيول وطوكيو.. تفاصيل

بوتين وكيم
بوتين وكيم

أعرب مسؤولون من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن مخاوفهم من أن يؤثر التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية سلباً على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لافتين إلى مخاوف تتعلق بـ"تكرار سيناريو غزو أوكرانيا".

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين في كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يتقاسمون وجهة نظر مشتركة مفادها أنهم سيواصلون مراقبة الوضع مع قلقهم من سيناريو الحرب في أوكرانيا".


وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بكوريا بعد اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الأسبوع في أقصى شرق روسيا.

 
وقالت روسيا، التي دعمت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مرارا وتكرارا إنها ترغب في تعميق علاقتها مع بيونج يانج.

 
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بوتين إن: "كوريا هي جارتنا، ويجب علينا، بطريقة أو بأخرى، بناء علاقات حسن الجوار مع جيراننا".


وأضاف: "نعم، هناك بعض العناصر الخاصة المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية. نناقش هذا، ونناقشه بصراحة، ولا ننتهك أبدا أي شيء، وفي هذه الحالة لن ننتهك أي شيء أيضا.".

 وشددت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أن أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستخرق عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

 
واتفق كبار الدبلوماسيين ومسؤولو الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، يعد انتهاكا صارخا لعقوبات الأمم المتحدة، وحثوا موسكو على إظهار المسؤولية كعضو دائم في مجلس الأمن.  واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي يزور روسيا، على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في مواجهة "تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

لو موظف بالقطاع الخاص.. اعرف الزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قالها هوصلك محطة القطار وخدها في الزراعات.. النيابة تكشف جريمة بني سويف

ترشيحاتنا

الآن.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

بطائرة مسيرة.. روسيا تشن هجوماً على مدينة لفيف غرب أوكرانيا

لعلمهم بثرائه.. 8 أشخاص يختطفون طبيب علاج طبيعي والأمن يحرره

الأرصاد تبشر بأحوال الطقس.. وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

عقوبتها سحب الرخص وغرامة 2000 جنيه.. تعرف على مخالفة الأفعال المنافية للآداب|فيديو

5 طرق للحصول على المعاش بالزيادة الجديدة دون الذهاب للبنك.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

اﻟﻤﺰﻳﺪ