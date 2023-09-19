تعاون روسيا وكوريا الشمالية يثير الرعب في واشنطن وسيول وطوكيو.. تفاصيل

أعرب مسؤولون من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن مخاوفهم من أن يؤثر التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية سلباً على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لافتين إلى مخاوف تتعلق بـ"تكرار سيناريو غزو أوكرانيا".

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين في كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يتقاسمون وجهة نظر مشتركة مفادها أنهم سيواصلون مراقبة الوضع مع قلقهم من سيناريو الحرب في أوكرانيا".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بكوريا بعد اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الأسبوع في أقصى شرق روسيا.



وقالت روسيا، التي دعمت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مرارا وتكرارا إنها ترغب في تعميق علاقتها مع بيونج يانج.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بوتين إن: "كوريا هي جارتنا، ويجب علينا، بطريقة أو بأخرى، بناء علاقات حسن الجوار مع جيراننا".



وأضاف: "نعم، هناك بعض العناصر الخاصة المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية. نناقش هذا، ونناقشه بصراحة، ولا ننتهك أبدا أي شيء، وفي هذه الحالة لن ننتهك أي شيء أيضا.".

وشددت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أن أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستخرق عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.



واتفق كبار الدبلوماسيين ومسؤولو الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، يعد انتهاكا صارخا لعقوبات الأمم المتحدة، وحثوا موسكو على إظهار المسؤولية كعضو دائم في مجلس الأمن. واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي يزور روسيا، على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في مواجهة "تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.