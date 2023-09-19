عقوبتها سحب الرخص وغرامة 2000 جنيه.. تعرف على مخالفة الأفعال المنافية للآداب|فيديو

لايوجد عقوبة على التفكير والضحك أثناء القيادة

أكد اللواء أحمد هاشم، الخبير المروري، أن ما يشاع على السوشيال ميديا عن المخالفات المرورية، ليس له أساس من الصحة.

وأوضح أحمد هاشم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التصرفات غير الأخلاقية والمنافية للآداب العامة مخالفة وعقوبتها تصل لسحب الرخص القيادة وغرامة مالية 2000 جنيه.

وقال الخبير المروري، إن القانون يعاقب على حزام الأمان والتحدث في الهاتف وحمل قائد المركبة لأطفال أثناء القيادة.

كيفية تحرير المخالفات المرورية

كشف اللواء أحمد هاشم، الخبير المروري، ضوابط تحرير المخالفات المرورية وكيفية التظلم عليها، مشددا على ضرورة معرفة أن الثقافة المرورية لدى المصريين كانت غائبة خلال الأربعين سنة الماضية.

وأوضح أنه يمكن التظلم في وحدة نيابة المرور التابع لها السيارة على أي مخالفات لم يتم ارتكابها، وأنه يتم معاقبة صاحب السيارة وليس أي شخص آخر.

المخالفات المرورية

وأشار إلى أن تحرير المخالفات المرورية يرجع للضمير وليس للهوى البشري، وهناك كاميرات تأمين الظباط، ترصد الحوار بين صاحب المركبة والضابط صوت وصورة لتسجيل أي تجاوزات ومعاقبته قانونا.