يمهد لرحيله.. بند مفاجئ في عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن بند مفاجئ في عقد اللاعب برناردو سيلفا الجديد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "صفقة تجديد برناردو سيلفا صالحة حتى عام 2026 تتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني يبدأ من الصيف المقبل".

وأضاف: "قام السيتي بعمل ممتاز في الحفاظ على سيلفا على الرغم من عروض باريس سان جيرمان واهتمام برشلونة".

واختتم:" وقع بيرناردو للفوز بالألقاب مرة أخرى، والتركيز الكامل على السيتي الآن".

كانت تقارير صحفية أكدت رغبة برناردو سيلفا في الانضمام إلى نادي برشلونة الصيف الماضي، لكن إصابة دي بروين مع السيتي قضت على آماله في الرحيل".