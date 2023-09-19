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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من سرعة الرياح في هذه المناطق

ارشيفي
ارشيفي

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقرير له اليوم، من شدة الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 40 و49 كم/ساعة على محافظتَي جدة ورابغ، ومركز الشعيبة.

وأبان المركز أن التأثيرات المصاحبة للرياح تشمل تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكان قد توقع خبراء الأرصاد استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من السعودية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد السعودية أن المناطق هي : جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأبان المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة  أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعن ارتفاع الموج نوه المركز الي انه يتراوح مابين وارتفاع  نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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