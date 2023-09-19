ضبط شريكين بمحل موبايلات بسوهاج استوليا على مليون و150ألف جنيه بزعم توظيفها

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل في نهاية العشرينات من العُمر، وشريكه في محل خاص، في منتصف العقد الثالث من العُمر؛ إثر اتهامهما بالاستيلاء من 6 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيه.

وذلك بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح دون أية اعذار مُسبقة، ولم يردا أصول المبالغ المالية واستوليا عليها دون وجه حق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (محمد ر.ا.ر- 35 سنة- سائق، و5 أشخاص آخرين- ويقيمون دائرة محافظة سوهاج).

تضمن البلاغ تضررهم من المدعو (عمر ش.ع.ح- 29 سنة- عامل مهني، وشريكه في محل خاص المدعو احمد ر.ر.ع- 26 سنة- حاصل على ليسانس ترجمة- ويقيمان دائرة المركز)؛ إثر استيلاءهما منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيه بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني.

وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستوليا عليها دون وجه حق.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية إلى اصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.