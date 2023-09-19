استدعاء السفير .. قرار عاجل من الرئاسة العراقية يخص تركيا

أعلنت الرئاسة العراقية عزمها استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج موجهة إلى الرئاسة التركية.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان لها : أوضحنا للجهات التركية المعنية في مراتٍ سابقة أن العراق على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغـرات التي تعتقد تركيا انها أماكن تسلل لمن يريد المساس بأمنها ودون أن نرى استجابة حقيقية لدعواتنا

وأضافت رئاسة الجمهورية العراقية : شن هجمــــات عسكريـــة متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلا عن العسكريين أمر يرفضه القانون الدولي

وتابعت الرئاسة: الطائرات المسيرة أصبحت وسيلة معتادة للعدوان التركي على الأراضي العراقية

وأردف رئاسة العراق : العراق الجديد لا يؤمن إلا بالحوار لغةً للتفاهم وحل الإشكاليات ومناطق الاختلاف

واتمت الرئاسة العراقية بيانها : العراق لن يقف مكتوف الايدي أمام من سعى للمساس بأمنه وسيادته واستقراره