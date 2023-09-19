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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار بـ 11 محافظة .. تحذير مهم من الدفاع المدني السعودي

ارشيفي
ارشيفي

حذرت  المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ، سكان وسالكي طرق (11) محافظة تابعة للرياض من الأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة حتي الجمعة القادمة.

ووفق سبق السعودية؛ فقد دعت المديرية الجميع الي توخي الحيطة والحذر حين هطول أمطار، وذلك وفق المتوقع اعتبارًا من غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وأشار "الدفاع المدني" للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل كلًا من: الخرج، والافلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والحريق، والمزاحمية، والدوادمي، والقويعية، ووادي الدواسر، ثم عفيف والرين.

وأهاب بالجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته لسلامتهم.

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