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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب طقس المملكة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر الدفاع المدني السعودي، اليوم الإثنين، من حالة الطقس وقال أنه يجب البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، والالتزام بالتعليمات المعلنة بسبب استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل الخرج والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والدوادمي والقويعية ووادي الدواسر وعفيف والرين.

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السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

وأوضح أنه من المتوقع إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة والشرقية ونجران.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس” أن “فرص هطول الأمطار الرعدية تبدأ من الغد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري”.

المملكة العربية السعودية المملكة السعودية الدفاع المدني السعودي

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