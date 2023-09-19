صفات الرسول الخلقية.. مختصرة كما ذكرها القرآن

سلط مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الضوء على صفات الرسول الخلقية وما ذكر منها في القرآن، تزامنا مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

صفات الرسول الخلقية

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله، كان أجمل الناس وأبهاهم صورة وأتمهم خلقة وأحسنهم هيئة؛ ولذلك قال سيدنا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنه في وصفه: «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ». [متفق عليه].

كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ». [سنن الترمذي].

ومن صفات الرسول الخلقية، أنه كان يراعي المشاعر، ويجبر الخواطر، ويقبل الهدية، ويثيب عليها، لا يرد سائلًا إلا بما سأل، أو بطيِّب من القول.

صفات الرسول محمد الأخلاقية

كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرآنا يمشي على الأرض، يرضى برضاه، ويسخط بسخطه ويتخلق بخلقه.

كما لم تكنْ أخلاق سيدنا رسول باكتسابٍ ولا مُجاهدة، وإنما جُبِلَ عليها في أصل خلْقتِه، ونقاء فِطْرته، بجُود إلهي، وأدَب ربَّانيّ.

فهو -صلى الله عليه وسلم- مجمع المَحَاسِنِ، ومُلتقى المَحَامِدِ، لا تُحصَى شمائِلُه، ولا تَنحَصِر فَضَائله، فاقت أخلاقُه مكارمَ الأخلاق، وأثنى عليها القَادِرُ الخلَّاق سبحانه في قوله: {وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [سورة القلم: 4].

ومن صفات الرسول محمد الأخلاقية، أنه كان خَيْرُ النَّاس نفسًا، وأشرفهم نسبًا، وأكرمهم موطنًا وبيتًا، خَلَقَ اللهُ الخلقَ؛ فجعله من خَيْرِ قُرون بني آدم قَرْنًا فقَرنًا حتَّى كان من القَرْن الذي كان فيه، واصْطَفَى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلَ، ومن ولد إسماعيل كِنَانَة، ومن بَنِي كِنَانة قُريشًا، ومن قُريش بني هَاشِم، واصطفاه من بَنِي هَاشِم.

ويقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال شهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف، باقة متنوعة من النسائم الدعوية والرسائل التوعوية التي تدعو الأمة جمعاء إلى التخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه، وتذكّر بسيرته العطرة، وتبين كريم شمائله وفضائله وحقوقه على أمته.