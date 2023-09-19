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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض التعليم المجتمعي ويوجه بطرح المنتجات للجمهور.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، الثلاثاء، معرض التعليم المجتمعي، بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الأسر بنسب تخفيضات تصل لـ 70%.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، بطرح منتجات التعليم المجتمعي للجمهور في كل إدارة تعليمية، كما وجه بالتعاون بين الحكم المحلي ومديرية التربية والتعليم، وخاصة التعليم الفني ، من العاملين والطلاب بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، بإعادة تأهيل الرواكد من خشب وحديد وإطارات سيارات وغيرهم سواء بمخازن المحليات من مراكز مدن وغيرهم، لتصنيع البرجولات والكراسي والمقاعد، وغيرهم ، للاستفادة من تلك الرواكد
جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.
وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعرض يضم منتجات مختلفة مثل أعمال الخرز والطباعة على القماش، والرسم على الجلد، والخشب بطريقة الحرق، ومنتجات التريكو والكروشيه والكليم اليدوى وسعف النخيل والبوص و الصدف و المفروشات المختلفة كاللحاف الفيبر، وأطقم السرير ومفارش السفرة، وتابلوهات من خامات البيئة والمنتجات الزراعية كالعصائر و المربات، والمخللات، ومنتجات الألبان والمنظفات الصناعية.

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