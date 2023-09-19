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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا مدرستي بتخفيضات تصل لـ 40%.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض «أهلاً  مدرستي»، بمدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وسلع غذائية ، وغيرهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح مابين 30 لـ 40%.

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جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والأحذية والحقائب المدرسية بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض أهلا مدارس بالمراكز والمدن، وأنه جرى افتتاح 5 معارض أهلاً مدارس، وجارٍ افتتاح بقية المعارض بالمدن.

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