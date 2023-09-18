جامعة كفر الشيخ تستضيف ورشة عمل حول معايير اعتماد المعامل| صور

استضافت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، ورشة عمل بعنوان: معايير اعتماد المعامل طبقا للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ولجنة منع ومكافحة العدوى، وذلك بالمستشفى الجامعي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.



جاء ذلك برعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتحت إشراف الدكتور وليد الأنور، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة رانيا الشرقاوي، رئيس لجنة جودة وتأهيل المعامل الجامعية للاعتماد.



وحضر الفعاليات الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة نهلة نصير، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة داليا السيد شريف، مدير مكافحة العدوى بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وحاضر في هذه الدورة وقام بالتدريب كل من: الدكتورة أمل البنداري، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا وعضو فريق جودة وتأهيل المعامل للاعتماد بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سالي محيي الدين استشاري ومدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان.

واستمرت فعاليات ورشة العمل على مدار اليوم بالكلية وقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، وحضر ورشة العمل متدربون من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأقسام الباثولوجيا الإكلينيكية بكليات الطب بجامعات كفر الشيخ وطنطا والمنصورة والإسكندرية والمنوفية ومعهد الكبد القومي.

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