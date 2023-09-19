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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر نتائج دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

مباريات كرة القدم
مباريات كرة القدم

أسفرت منافسات خماسي كرة القدم ضمن منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، عن فوز فريق أبو قطفة على العلامية 2/ 1، والهمة على كوم الحجنة 2/ 1، والكوم الطويل على بيلا بثلاثة أهداف نظيفة، وفوز أبو قطفة على كوم الحجنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فيما تعادل فريقا العلامية وبيلا بهدف لكل منهما، و تخطى فريق الكوم الطويل فريق ابشان بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز أبو قطفة على بيلا، وتعادل العلامية وإبشان بهدف واحد وفوز الكوم الطويل على الهمة بهدفين مقابل هدف. 

وبنفس النتيجة فاز إبشان على بيلا، وسجل الكوم الطويل ثلاثة أهداف فى كوم الحجنة ليرد بهدف واحد.

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كما تعادل فريق أبو قطفة وإبشان بهدف واحد، وكذلك بيلا والهمة، وتعادل كوم الحجنة والعلامية بهدفين لكل منهما، وفاز الكوم الطويل على أبو قطفة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والهمة على إبشان بهدفين مقابل هدف، وتعادل بيلا وكوم الحجنة بهدفين لكل منهما.

وفاز أبو قطفة على الهمة بهدفين مقابل هدف، وسجل الكوم الطويل ثلاثة أهداف فى مرمى العلامية دون رد، وتعادل فريقت إبشان وكوم الجنة 2/2.

وبهذه النتيجة يصبح فريق "الكوم الطويل" هو ممثل بيلا فى نهائى الدوري بكفر الشيخ، الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك بها 64 فريق كرة قدم خماسية و62 لاعباً ولاعبة فى لعبة تنس الطاولة، وتستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية والملاعب المفتوحة.

منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، و عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية.

أقيمت المباريات بين فرق إدارة شباب بيلا ضمن فعاليات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، من تنفيذ كابتن محمد سليمان، وكابتن أسامة زيد، وكابتن محمد محروس، فريق عمل إدارة التنمية الرياضية، ومتابعة فريق عمل إدارة شباب بيلا.

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الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين الملاعب المفتوحة خماسي كرة القدم دوري الأندية الصغيرة كفر الشيخ كرة القدم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مديرية الشباب والرياضة

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