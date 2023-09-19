جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء

جمع ملايين الدولارات، كان هذا سبب اتهام سام بانكمان فرايد، مؤسس شركة FTX، ومقاضاته من قبل المستحقين للأموال التي فقدوها جراء انهيار شركته للأموال المشفرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ترجع القضية إلى القضية التي تقدم بها المدعون، واتهموا بانكمان فرايد وزوجته بالتلاعب بالأموال واحتجاز ملايين الدولارات التي تم نقلها بطرق غير قانونية.

تم تقديم الدعوى القضائية كجزء من إجراءات الإفلاس الواسعة التي تتعامل مع انهيار الشركة، والتي حدثت في العام الماضي.

انهيار شركة بها ملايين الدولارات

وقد أدى هذا الانهيار إلى اعتقال سام بانكمان فرايد، الملياردير السابق الذي كان يُعرف بلقب "ملك العملات المشفرة".

وفقًا للادعاءات المقدمة من قبل المدعين الأمريكيين، اتهموا بانكمان فرايد بتحويل الملايين بشكل غير قانوني من البورصة لتعويض خسائر شركته التجارية، وقدم تبرعات سياسية وقام بشراء العقارات.

ومع ذلك، فقد نفى بانكمان فرايد التهم الموجهة إليه، وهو يواجه حاليًا احتجازًا في السجن وفي انتظار المحاكمة المقررة الشهر المقبل.

يدافع محامو والديه عن بانكمان فرايد، ويصرحون أن الادعاءات الموجهة ضده "كاذبة تمامًا" وتهدف إلى تشويه فرصه في المحاكمة.

تشير الدعوى القانونية إلى أن والدَيْ سام بانكمان فرايد، اللذين كانا يعملان سابقًا كأساتذة في جامعة ستانفورد، استغلوا وصولهما ونفوذهما داخل مؤسسة FTX لتعزيز ثروتهما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصول على ملايين الدولارات.

ما هي شركة FTX ؟

كانت FTX في وقت سابق من أبرز شركات تداول العملات المشفرة في العالم، وكانت تمتلك أصولًا تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار في عام 2021.

ومع ذلك، فقد أعلنت إفلاسها في العام الماضي بسبب نقص كبير في الموارد المالية نتيجة لسحب العملاء الكبيرة لأموالهم، والتي قدرت بما يصل إلى 8 مليار دولار.

تقول إدارة الشركة المفلسة إن بانكمان فرايد وآخرين يشتبه في تورطهم لاستخدام الشركة كحافظة شخصية، وأن والديه ساهما في المساهمة في هذا الاحتيال أو الاستفادة منه.

ويُزعم في الملف القضائي أن والده، آلان جوزيف بانكمان، الذي هو خبير في قانون الضرائب الأمريكي، ويزعم الملف أيضًا أنه ساعد في التستر على شكوى داخلية تتعلق بالتلاعب في الأسعار تم تقديمها في عام 2019.