شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

أثار مقطع فيديو من حفل زفاف ذات طابع أفريقي حالة من الجدل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، فماذا حدث به؟.

أظهر مقطع الفيديو سيدة أفريقية تلقي الكثير من الدولارات على شاب بزي العريس ويحيط بهما مجموعة من الضيوف.

وكشف مقطع الفيديو الذي به مجموعة من مصوري حفل الزفاف عن قيام السيدة بأخد “رزم من الدولارات” من شطنة يحملها شخص آخر ثم القيام بإلقائها واحدة تلو الأخرى على العريس.

دولارات

وبين مقطع الفيديو الذي حمل عنوان: “العمة الغنية” الآلاف الدولارات ملقاة على الأرض حيث يقف العريس وعمته وغيرهما بحسب مقطع الفيديو.

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “ هذا الفيديو في أوغندا وحدث في قريتي”، “لا يمكن أن أستوعب مثل هذا الفيديو”، “هل هذه الأموال من نصيب العريس”، “هذا جزء من التقاليد”.