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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"التعاون العسكري الفني".. إيران تعلن توقيع معاهدة أمنية طويلة الأمد مع روسيا

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وإيران ستجعلان التعاون العسكري الفني بينهما بندًا في المعاهدة الثنائية للتعاون طويل الأمد.

وأوضح “باقري”، خلال محادثاته مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، "تتم الآن صياغة اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين إيران وروسيا، وهي تشمل التعاون العسكري الفني، وهذا سيضع أساسًا جيدًا لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، "بناء على أوامر المرشد الإعلي الإيراني، نحاول تطوير العلاقات مع روسيا على المدى الطويل".

وبحسب "باقري"، فإن علاقات إيران مع روسيا تتطور بفضل قادة البلدين، وتكتسب جوانب جديدة ومتنوعة، مضيفا أنه نتيجة للتغيرات التي يشهدها العالم، أصبح من الواضح أن "عصر العالم الأحادي القطب الذي فرضته الولايات المتحدة، يقترب من نهايته، وأن العالم دخل عصر التعددية القطبية".

وأشار إلى أن إيران وروسيا لديهما وجهات نظر متشابهة، وهذا ما أكدته المناقشات التي جرت مؤخرا في مؤتمر أمني دولي في موسكو، من بين أمور أخرى.

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