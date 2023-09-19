اجتماع إيراني أرميني عاجل بشأن الوضع في ناجورنو كاراباخ |تفاصيل

أفادت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقد اجتماعا مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان على هامش دورة الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب القناة الإيرانية، كان الوضع في ناجورنو كاراباخ من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وفي 19 سبتمبر، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ، حيث أعلنت أذربيجان أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

من جانبها، قالت أرمينيا إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باج، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".

وخرج سكان العاصمة الأرمينية إلى الشوارع للاحتجاج أمام مبنى الحكومة الأرمينية، وألقوا باللوم على قيادة البلاد ورئيس الوزراء نيكول باشينيان في الوضع.