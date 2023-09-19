عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع إيراني أرميني عاجل بشأن الوضع في ناجورنو كاراباخ |تفاصيل

إيران وأرمينيا
إيران وأرمينيا

أفادت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقد اجتماعا مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان على هامش دورة الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب القناة الإيرانية، كان الوضع في ناجورنو كاراباخ من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وفي 19 سبتمبر، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ، حيث أعلنت أذربيجان أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة. 

من جانبها، قالت أرمينيا إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باج، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".

وخرج سكان العاصمة الأرمينية إلى الشوارع للاحتجاج أمام مبنى الحكومة الأرمينية، وألقوا باللوم على قيادة البلاد ورئيس الوزراء نيكول باشينيان في الوضع.

روسيا تعلن إجلاء 469 شخصا من بينهم 185 طفلا في ناجورنو كاراباخ

الجيش الأذربيجاني يعلن تدمير عشرات المركبات القتالية الأرمينية في ناجورنو كاراباخ

ناجورنو كاراباخ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أرارات ميرزويان الأمم المتحدة اذربيجان القوات الأرمينية أرمينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

موضوعات متعلقة

الجيش الأذربيجاني يعلن تدمير عشرات المركبات القتالية الأرمينية في ناجورنو كاراباخ

روسيا تعلن إجلاء 469 شخصا من بينهم 185 طفلا في ناجورنو كاراباخ

أردوغان: ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية.. ولن يُقبل فرض أي وضع آخر

هل تستخدم قوات حفظ السلام الروسية السلاح في ناجورنو كاراباخ؟.. موسكو تجيب

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين بأرمينيا احتجاجا على الأوضاع في ناجورنو كاراباخ

بيان عاجل من الكرملين بشأن قوات حفظ السلام الروسية ناجورنو كاراباخ

التوتر بـ ناجورنو كاراباخ.. روسيا: لن نترك الدول الصديقة في ورطة

البرلمان الانفصالي في منطقة ناجورنو كاراباخ بأذربيجان ينتخب رئيسًا جديدًا

ترشيحاتنا

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

صفقة القرن بين الأهلي وبايرن ميونخ .. تفاصيل

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

منصة X لن تكون مجانية.. إيلون ماسك يثير الجدل بقرار جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ