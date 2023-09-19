أذربيجان: قواتنا على اتصال مع حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، إنها تحافظ على اتصالات مع قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ.

وأضافت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "نحن على اتصال مع قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في أراضي أذربيجان، ومن جانبنا يتم توفير كافة الشروط اللازمة لتنفيذ مهمتها".

وفي الوقت نفسه، دعت الوزارة "وحدات الجيش الأرمني المنتشرة في منطقة كاراباخ الأذربيجانية إلى تسليم أسلحتها والاستسلام"، مضيفه: "في هذه الحالة سيتم تعليق عمليات مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية أنار إيفازوف، إن الجيش الأذربيجاني دمر العشرات من المركبات القتالية وأنظمة المدفعية الأرمينية في ناجورنو كاراباخ.

وأضاف إيفازوف في بيان له: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب المحلية التي نفذها الجيش الأذربيجاني في كاراباخ، تم تدمير ما يصل إلى 20 مركبة قتالية، وما يصل إلى 40 نظام مدفعية، وحوالي 30 قذيفة هاون، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و6 أنظمة حرب إلكترونية من طراز مورتيرا للأرمينية".

وبحسب المتحدث باسم الدفاع الأذربيجاني، فإن القوات الأذربيجانية تستهدف فقط منشآت البنية التحتية العسكرية، مشددا على أن "المدنيين والمنشآت المدنية ليسوا أهدافنا".