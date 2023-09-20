تحذير للفتيات والسيدات من "تريند" خطير على تيك توك

أثار تحدي جديد على TikTok تيك توك مخاوف عدد كبير من أطباء الجلدية، وذلك بعد انتشار “تريند” موجه للفتيات والسيدات تحت اسم 'Skin flooding' يحث على الاستخدام المفرط لعدد من المرطبات للوجه والجلد.

وبحسب موقع WalesOnline فإن عدد من أطباء الجلدية حذروا من التحدي الموجود على تيك توك ومدى خطورته، حيث قالوا إن من يقوم باتباعه يخاطر بإتلاف “حاجز الجلد الطبيعي للبشرة”.

ويدعو الـ “ تريند” الموجود على تيك توك إلى الاستخدام المفرط لعدد من المرطبات للوجه والجلد من خلال مجموعة متنوعة من منتجات الترطيب مثل الأمصال والمرطبات والخلاصات والزيوت، واحدة تلو الأخرى للحصول على مظهر بشرة رطبة.

وقال ديف رايلي، وهو أحد أطباء الجلدية “لقد انتشر تحدي تيك توك بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وإن استخدام منتجات الترطيب ببساطة ليست ضرورية للحصول على بشرة رطبة، ويمكن أن يؤدي ذلك في الواقع إلى نتائج عكسية”.

وأضاف رايلي "تحتوي بعض منتجات العناية بالبشرة على مكونات قد تتفاعل مع بعضها البعض عند دمجها، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي خلط بعض الرتينوئيدات مع الأحماض في روتين منتظم إلى إتلاف حاجز جلد الوجه، مما يؤدي إلى جفاف الجلد والحكة."

وشدد على أنه لا ينصح باستخدام هذه الأحماض مع العديد من المنتجات الأخرى في نفس اليوم، نظرًا لأن غالبية الأشخاص لا يتحققون دائمًا من المنتج الذي يتفاعل مع منتج آخر،فالأفضل هو الابتعاد عن هذا الأمر.