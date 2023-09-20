السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شهدت أسعار البصل خلال الساعات القليلة الماضية تحركًا جنونيًّا غير مسبوق، والذي أشعل الأسواق المصرية وشكل أزمة لدى المواطنين؛ نظرًا لكونه الخضار الأكثر استخدامًا عند الشعب المصري.

اسعار البصل

سعر البصل

وكشف الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري، إذ وصل سعر الكيلوجرام الواحد لنحو 35 جنيهًا.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر قناة “mbc مصر”، إن سبب ارتفاع أسعار البصل هم الوسطاء، إذ يعطشون السوق من أجل رفع السعر.

وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.

موعد تراجع سعر البصل

وكشف عن موعد تراجع سعر البصل خلال الفترة المقبلة، بعد طرح كميات من “البصل المقور” والمزروع في الصعيد، لافتًا إلى أن سعر البصل منذ عامين كان بنحو 70 قرشا للكيلوجرام في المزرعة، ما أدى إلى تكبده المزراعين خسائر كبيرة.

وأشار إلى طرح نحو 200 ألف طن من “البصل المقور” خلال شهر نوفمبر المقبل، ما سيؤدي زيادة المعروض وتخفيض سعر البصل بأكثر من 50% من السعر الحالي، متابعًا: “هينزل أكتر من النص، مع طرح البصل السبعيني أيضًا”. أي أن سعر البصل قد ينخفض من 35 إلى 15 جنيهًا من جديد.

اسعار البصل

سعر البصل

بينما سجل متوسط سعر الكيلو في الأسواق الشعبية ما بين 40 جنيها لأقل سعر، و 60 جنيهًا لأعلى سعر.

ويأتي استمرار ارتفاع سعر البصل في أسواق التجزئة رغم استقرار أسعار بالطن، والتي تخرج عن المزارعين.

حيث صرح أحدهم بأن سعر القنطار الذي يزن 60 كيلو جرام يصل الآن 1100 جنيه، بينما قال إن سعر الشوال الذي يزن 30 كيلو سجل الآن نحو 650 جنيها.



فيما قال المزارع إن سعر البصل الأحمر المقروم وصل الآن إلى 20 ألف جنيه للطن، ويتراجع بمقدار ألف جنيه في حالة شرائه بعرشه.

في حين أشار إلى ارتفاع البصل الأبيض المقروم إلى 21 ألف جنيه للطن، وبلوغ البصل الأبيض بعرشه نحو 20 ألف جنيه.

أما البصل البكيلز، الذي يستخدم في عمل المخللات فوصل إلى مستوى فلكي، ليسجل 12 ألف جنيه.