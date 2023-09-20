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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر: طُلب مني مهمة انتحارية نسبة النجاح بها لا شيء

عز الدين سيد
عز الدين سيد

أكد المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، أنه، تم تدريب أفراد من سلاح المهندسين في الشرقية وترعة الإسماعيلية على نصب الكباري، لذا التجهيزات التي تمت قبل حرب أكتوبر كانت عظيمة للغاية.

وأوضح المهندس عز الدين سيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه في يوم ١٠ أكتوبر  جاءنا استدعاء لدار سلاح المهندسين في العباسية، معبراً:" قمت بتسليم نفسي فور الاستدعاء، وكنا لا نعلم أسباب هذا الاستدعاء على الإطلاق، وفي اليوم الثاني تم إخبارنا أننا سوف نقوم بعمل مهمة انتحارية نسبة النجاح بها لا شيء،  وسوف يأخذ كل شخص منا سيارة لإنهاء كافة متعلقاته في الهيئة المدنية، وبالفعل ذهبت إلى منزلي لأودعهم وسلمت على خطيبتي وأخبرت أخي عن كل ما أملك في البنك، وكانت هذه الزيارة بمثابة زيارة وداع".


وتابع:" كانت المهمة عبارة عن ردم ثغرة في قناة السويس من أجل العبور من فوقها، وكان دوري مرافقة المعدات أثناء ردم هذه الثغرة، وفي تمام الساعة الثانية ليلاً تم إخبارنا أن هذه العملية تم إلغاؤها".
 

المهندسين أكتوبر حرب اكتوبر عز الدين سيد الاسماعيلية

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