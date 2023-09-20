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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها حذف الرسائل للآخرين.. 3 ميزات رائعة بتطبيق تيليجرام لا تعرفها

تيليجرام
تيليجرام

يعد تيليجرام Telegram، من أحد أفضل تطبيقات المراسلة، وذلك لسبب وجيه، فأنه يوفر السرعة والأمان والبساطة، وهو بديل قوي لتطبيق "واتساب"، فإذا كنت من مستخدمي تيليجرام سنوضح لك فيما يلي ميزات رائعة بـ تيليجرام تتيح لك تحقيق أقصى استفادة من تطبيق المراسلة.

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3 ميزات رائعة بتطبيق تيليجرام لا تعرفها

 

1.أضف الأشخاص القريبين:

خلال العام الماضي، قدم تيليجرام ميزة فريدة تتيح لك اكتشاف مستخدمي ومجموعات تيليجرام بناءً على موقعك، يكون هذا مفيدا حقا عندما تريد إضافة شخص ما إلى حساب تيليجرام الخاص بك دون مشاركة رقم هاتفك المحمول.

وأيضا، إذا كنت تخطط لحضور مؤتمرا أو أحد المهرجانات، ستتمكن بسهولة من العثور على عدة مجموعات مرتبطة بالمكان والحدث تماما، ولاستخدام هذه الميزة لإضافة أشخاص قريبين، افتح تيليجرام وانتقل إلى "جهات الاتصال"> ثم اضغط على "إضافة أشخاص قريبين" وسيحدد لك نظام الدردشة كل المجموعات والقنوات القريبة منك.


2. جدولة الرسائل:

بالنسبة للمستخدمين المتميزين، تعد الجدولة طريقة رائعة لإنجاز العديد من المهام في وقت معين، يستخدم الكثير من الأشخاص جدولة البريد الإلكتروني كثيرا، ولكن من الرائع أن يقدم تيليجرام مثل هذه الميزة للرسائل أيضا، يمكنك جدولة رسالة فقط عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر "إرسال"، ثم اختر "جدولة الرسالة"> ثم حدد التاريخ والوقت وسيتم إرسال الرسالة في الوقت الذي حددته.

3. حذف رسائل المرسل:

يمنحك تطبيق تيليجرام خيارا لحذف الرسائل التي قم بإرسالها، ولكن هل تعلم أن تيليجرام قد جلب ميزة جديدة تتيح لك حذف الرسائل المرسلة من قبل المستخدمين الآخرين أيضا، هذه الميزة مخصصة للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للخصوصية على كل شيء، ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى تحديد الرسالة المستلمة والنقر على زر "حذف"> ثم حدد حذف الدردشة من كلا الطرفين> وانقر على "حذف"، وسوف تختفي الرسالة من كلا الطرفين دون أن تترك أي أثر.

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